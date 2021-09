Arlindinho - Divulgação

Publicado 23/09/2021 16:12

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, foi o convidado do quadro 'Cara a Tapa', do canal do youtube do jornalista Rica Perrone. Durante o bate-papo, o sambista abriu o coração e falou pela primeira vez sobre o vício do pai, que por muitos anos, antes de sofrer o AVC em 2017, cheirou cocaína. "Meu pai estava no melhor momento da vida. Ele estava me lançando, passando bastão. Ele queria que as pessoas me conhecessem como artista. Ele estava há alguns meses sem usar drogas. Ele nunca tinha falado disso porque queria esperar minha irmã crescer. Mas logo que contou, aconteceu tudo isso (o AVC do pai). Eu sempre soube. Ele me contou quando eu tinha 11 anos. Eu peguei aversão a drogas. Trato bem todo mundo, até quem usa. Mas eu não uso. Minha vibe é completamente outra. Um cara tão vencedor, inteligente, amigo, educado. Meu pai só fez mal para ele. Ele fez bem para todo mundo. Nunca tratou ninguém com indiferença", disse o cantor.

Arlindinho fez questão também de falar que o pai sempre foi querido pelos amigos, ajudava muita gente e que apesar do vício, sempre fez questão de fazer um bom pé de meia para a família: "Ele já tinha se tratado algumas vezes, mas nunca tinha conseguido tanto tempo sem usar droga alguma. Meu pai com todas as loucuras dele, teve pensamento com a família. Comprou imóveis, conseguiu minimamente manter a família dele digna".