Um dos paraquedistas profissionais mais conhecidos do Brasil, onze vezes recordista mundial e figurinha fácil nos quadros de aventuras do 'Fantástico' e 'Caldeirão', ainda na época de Luciano Huck, Luigi Cani assustou os clientes de uma agência bancária na Barra, na tarde da última terça-feira (21). E tudo por conta de uma vaga no estacionamento.

Luigi não gostou nada de ver um carro estacionado atrás do seu e o impedindo de sair do local. Ele acabou discutindo, ainda dentro da agência, com Helga Gama, uma mulher que tem prótese no joelho e, por isso, seus movimentos são lentos. "Eu fiquei no máximo 20 minutos na agência e quando já estava me aproximando da porta da saída para o estacionamento, ele veio aos berros dizendo que eu não podia ter estacionado atrás dele. Eu o reconheci na hora e fiquei assustada. Ele foi extremamente grosseiro, mesmo com o meu ex-marido avisando que eu estava de muletas e que tinha um cartão de estacionamento especial para poder colocar o carro naquele lugar. As pessoas, que viram toda a cena, ficaram indignadas", contou ela à coluna.