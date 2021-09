Cristina Oliveira - Arquivo Pessoal

Cristina OliveiraArquivo Pessoal

Publicado 23/09/2021 05:00 | Atualizado 23/09/2021 06:17

Cristina Oliveira, dona da tradicional voz usada pelas operadoras de telefonia para anunciar que o 'aparelho para o qual você ligou está desligado ou fora da área de cobertura', entrou com uma ação judicial contra a Som Livre, após ter sua voz utilizada, sem autorização, no DVD do seriado 'A Diarista', que tem Cláudia Rodrigues como protagonista, e que também foi exibido na TV Globo. No episódio 'Aquele da Calma', Cláudia aparece em cena fazendo uma ligação e recebe o aviso com a voz de Cristina sobre a chamada cair na caixa de mensagem.



Segundo o advogado das estrelas Sylvio Guerra, responsável pela defesa de Cristina, em sentença divulgada nesta terça-feira (22), a gravadora foi condenada a indenizar a radialista no valor de R$ 15 mil pelo uso indevido da voz. Além disso, a Justiça ainda estipulou um perito para avaliar o dano patrimonial com base no valor médio de mercado para o serviço, ou seja, Cristina ainda receberá uma porcentagem em cima das tiragens do DVD. A Som Livre ainda foi condenada a pagar as custas do processo, no caso os R$ 7 mil referentes ao perito que analisou a voz da profissional e os honorários advocatícios.