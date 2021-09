Andressa Urach - Reprodução

Publicado 23/09/2021 05:00

Grávida do segundo filho, Leon, que é fruto do relacionamento com Thiago Lopes, Andressa Urach pediu orações aos fãs, por conta da má fase que vem enfrentando devido ao seu transtorno de borderline. "Não é fácil ser eu e mais difícil ainda é pra minha família. Estou passando uma fase bem delicada. Estou lutando comigo mesma, mas logo vou ficar bem. Orem por mim".



A coluna procurou a psicóloga Maria Rafart, que explicou como a doença pode afetar uma gestante. "Sabe-se que na gravidez, os hormônios podem afetar todas as condições psicológicas. Então, mesmo com autocrítica, os sintomas de uma mãe borderline podem se amplificar. Um risco é o desta mãe se achar com mais necessidades do que o próprio filho - seria uma inversão de papéis ainda antes do nascimento da criança. A grávida borderline pode, por exemplo, achar que as suas próprias demandas sejam mais importantes - isto a faria ter menos empatia pelo bebê do que a média das futuras mamães", diz a especialista.



"Transtornos de personalidade são patologias mentais que estão na raiz de uma pessoa, ou seja, são uma espécie de marca registrada da forma de pensar. Como não é uma condição passageira, exigem, para seu controle, uma boa autocrítica, pois a pessoa tem que estar em constante vigilância para não "escorregar" em seus sintomas", completa Rafart.