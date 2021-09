O resultado dos procedimentos estéticos realizados por Latino no rosto - Daniel Pinheiro

Publicado 22/09/2021 21:16

Latino andou realizando procedimentos estéticos para melhorar o visual. O cantor deu uma mexida no rosto e no corpo, mas com técnicas que dão um ar mais jovem e que não são invasivas. "Foi realizado o procedimento para a colocação de fios faciais de PDO (Polidioxanona). Esses fios fazem uma tração no rosto, dando um efeito de lifting facial, além de estimular a produção de colágeno três meses após sua aplicação. Foi realizado o Emptiers, que é um esvaziador de gordura, para reduzir a gordura de algumas áreas do rosto e deixar ele mais definido, e a aplicação de laser Fotona 4D na região da face e do pescoço para rejuvenescimento e melhora da qualidade da pele", conta o Dr Ivan Rollemberg, dermatologista responsável pelos procedimentos.