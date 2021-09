Ingrid Guimarães nos bastidores de 'De Pernas Pro Ar 3' - Desirée do Vale/Divulgação

Publicado 22/09/2021 17:08

Ingrid Guimarães é a nova contratada da Prime Video. No mesmo dia do anúncio da sua saída da Globo, a atriz acabou revelando que já está de casa nova e um contrato de exclusividade com o streaming para desenvolver um novo projeto, ainda mantido em segredo. A informação foi divulgada em primeira mão pela coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo. A atriz tinha 28 anos de emissora e a coluna soube que no final de agosto, ela anunciou que tinha uma proposta de trabalho de um possível concorrente e a Globo acabou liberando Ingrid.