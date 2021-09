Xand Avião dá show de antipatia e expulsa influenciador do palco - reprodução Instagram

Xand Avião dá show de antipatia e expulsa influenciador do palcoreprodução Instagram

Publicado 22/09/2021 15:56 | Atualizado 22/09/2021 16:07

Xand Avião resolveu se pronunciar após a repercussão negativa do episódio em que expulsou o humorista Cremosinho do palco de uma festa, que ele deu para Zé Vaqueiro, João Gomes e outros artistas. O evento aconteceu na noite desta terça-feira (21), e o forrozeiro promoveu o encontro para os empresariados do seu escritório.

O cantor usou os Stories do Instagram para reconhecer o erro e pedir desculpas ao humorista. “Durante a festa, o Cremosinho entrou no palco e eu fiz uma brincadeira que, vendo os vídeos hoje, soou como grosseria da minha parte. Fiquei triste vendo as imagens e consigo me colocar no lugar dele para entender que eu errei. Por isso, peço desculpas a ele e a todos, que com razão, puxaram a minha orelha pelo vacilo. Desculpe amigo”, concluiu o cantor.