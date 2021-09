Edson Lima retorna a banda Limão com Mel com DVD ao lado de grandes nomes da música - Divulgação

Publicado 22/09/2021 15:00

Uma das principais bandas de forró do Brasil, a Banda Limão com Mel, que marcou gerações nos anos 90, volta com tudo com o retorno do vocalista Edson Lima, que foi líder do grupo por 10 anos. Para celebrar este regresso, a banda prepara um grandioso DVD em Recife, no dia 18 de novembro, e tem as primeiras participações escolhidas: Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião e Tarcisio do Acordeon já confirmaram presença.



À frente de outros projetos, Edson se ausentou da Limão Com Mel em 2000 e, agora, após 20 anos, resgata suas origens em o que ele chama de “consolidação de um grande projeto no show business, ao lado de um dos maiores escritórios do entretenimento do Nordeste”, afirma.



Ainda sem repertório definido, com certeza, clássicos como “Porque não vê”, “Um Sonho de Amor”, “De Janeiro a Janeiro”, “Toma Conta de Mim”, “Homem da Lua”, “Pra Sempre”, “Luz, câmera e ação”, “Não quero mais”, “Um amor de Novela”, entre outros, vão ganhar nova roupagem e vão estar no audiovisual memorável.