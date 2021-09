Juliano Ceglia e Biel - Reprodução

Publicado 22/09/2021 16:31 | Atualizado 22/09/2021 16:33

Juliano Ceglia e Biel já não são mais 'amigos para sempre'. Um ano depois da participação de 'A Fazenda 12', onde os dois se conheceram, o jornalista e modelo revelou que não fala mais com o cantor, só que omitiu o motivo da briga. "Chega de ser otário", se limitou ao ser perguntado por um internauta se tinha deixado de ser amigo do ex-colega de confinamento e, sem rodeios, ele confirmou a informação.



Tudo começou após algumas indiretas de Ceglia no Twitter. O ex-peão disse que se identificava demais com a Raissa Barbosa por estar de saco cheio de pessoas 'chatas pra cara***'. O jornalista foi indagado qual seria o motivo da briga e assumiu a sua decepção com Biel e com a própria Tays Reys.

O ex-peão contou ainda que foi feito um grupo nas redes sociais com todos os ex-participantes de 'A Fazenda 12', mas que Biel e a namorada, Tays Reis, não quiseram participar.



“No nosso grupo deixamos de lado as desavenças e zeramos tudo! Só não estão Biel e Tays. Por que será? Tays saiu duas vezes e Biel não quis entrar! Eles estão acima de todos”, disparou.

Sim chega de ser otario — Juliano Ceglia (@JulianoCeglia) September 22, 2021