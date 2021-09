Vladimir Brichta - Divulgação

Vladimir BrichtaDivulgação

Uma blitz da Operação Lei Seca deu o que falar na noite de segunda-feira (20) ,no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Tudo por conta das presenças ilustres de três famosos: Vladimir Brichta, Sérgio Mallandro e Letícia Sabatella. O trio foi abordado pelos agentes da operação, zerou no bafômetro e ganhou o selo de 'Amigo da Lei Seca'. A iniciativa é em comemoração da Semana Nacional do Trânsito e as equipes de educação e de fiscalização da Lei Seca estão atuando juntas para reforçar a mensagem de "Nunca Dirigir Depois de Beber'