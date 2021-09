Nadine Gonçalves - Divulgação

Publicado 22/09/2021 17:56 | Atualizado 22/09/2021 18:02

Nadine Gonçalves está cada vez mais vaidosa. Depois de uma harmonização facial e de um rejuvenescimento corporal para amenizar a flacidez da pele, a mãe de Neymar, de 54 anos, resolveu dar uma empinada no bumbum. O novo tratamento se chama 'Round Glúteo' e serve para deixar o derrière mais redondo, firme e ainda melhora o volume do contorno. O procedimento ainda reduz as celulites na região. "O Round Glúteo é o nosso método exclusivo da e usamos ativos que aumentam a produção de colágeno na região melhorando a flacidez e celulite. Já para o aumento de volume optamos pelos bioestimuladores e preenchedor ácido hialurônico específico para a região”, explicou a esteticista Isabela Viegas, sócia da clínica JK Estética Avançada. Além de Nadine, Gretchen e a influenciadora digital Débora Moura, namorada da DJ Bárbara Labres, fizeram esse procedimento.