Publicado 22/09/2021 20:24 | Atualizado 23/09/2021 09:04

Mesmo casada com Gusttavo Lima, o sertanejo mais tocado nas plataformas digitais e um dos cachês mais alto do Brasil, Andressa Suita não abre mão de trabalhar e faturar alto com as campanhas publicitárias. A modelo e atriz veio ao Rio, nesta quarta-feira (21), para fazer uma sessão de fotos de uma marca de roupas em Teresópolis, na Região Serrana. Praticamente um bate e volta. Antes de voltar para Goiânia, ela fez algumas fotos dos bastidores e provou que está cada vez mais bela e plena.







