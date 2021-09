Mussunzinho e Nego do Borel - Reprodução

Publicado 23/09/2021 05:00

Muita gente ficou curiosa para saber detalhes do episódio citado por Mussunzinho, em 'A Fazenda', em que ele disse ter sido maltratado aqui fora por Nego do Borel. "Aqui me tratou bem, brincou comigo. Totalmente diferente da situação da escola de samba que não falou comigo", disse o ator. Esta coluna sabe exatamente o que rolou e, como não somos baú, a gente conta tudo pra você, caro leitor.



Mussunzinho realmente foi maltratado por Nego na ocasião citada. Na época, Nego estava no ar na Globo em 'Malhação'. O ator foi apresentado ao funkeiro por um amigo em comum, que o identificou para Nego como filho de Mussum. Mussunzinho, que até então admirava Nego como artista, foi surpreendido com a reação do cantor, que o humilhou ao ser completamente grosseiro dizendo que não o reconhecia como nada e que conhecia apenas o pai dele. Puxado! Nós te entendemos, Mussunzinho…