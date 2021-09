Carol Tozaki - Divulgação / CO Assessoria

Publicado 23/09/2021 08:49

A modelo Carol Tozaki, que se destaca cada vez mais no universo fashionista, apareceu no Londo Fashion Week, que começou no último dia 17, com um look cravejado de pedras Swarovski, avaliado em 150 mil dólares (aproximadamente R$ 800 mil). A peça luxuosa chamou a atenção de fotógrafos e convidados do desfile. “Escolhi uma peça tendência em que as pedras estivessem envolvidas em um maiô bem cavado”.

Para complementar, Carol usou uma calça jeans e uma clutch de couro com detalhes dourados. “É possível usar a peça em um desfile de moda e até mesmo no street style”. O street Style foi uma das tendências mais apontadas pelos designers de grandes grifes no LFW. Carol Tozaki é ex-namorada do jogador Danny DrinkWater e ex-bailarina do Faustão, fazendo parte do quadro de balé em 2018.