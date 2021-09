Mulher Melão sensualiza no OnlyFans - Reprodução internet

Mulher Melão sensualiza no OnlyFansReprodução internet

Publicado 23/09/2021 05:00 | Atualizado 23/09/2021 06:50

Sucesso na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, Mulher Melão tem visto seus vídeos íntimos compartilhados com seus assinantes do aplicativo vazarem pela internet. A coluna recebeu um em que ela aparece vestida com a camisa do Flamengo e uma calcinha fio dental vermelha, enquanto canta e dança ao som do hino do time rubro-negro. Em seguida, ela começa a mostrar as partes íntimas.



Procurada pela coluna, Melão diz não se importar com os vídeos vazados, pelo contrário. "No começo eu tinha ficado preocupada, mas depois vi que só tive crescimento. Homem é curioso e quando eles vêem um pouquinho sempre querem ver mais", disse a modelo, que acabou ganhando mais assinantes ainda após ter suas imagens vazadas.



"É uma situação que todos os criadores de conteúdo já passaram. Até a Disney sofre com pirataria desde que virou tendência. Tem pouco ou nada que se possa fazer. Na primeira vez que aconteceu, sim, fiquei bem irritada e procurei um assessor legal. Mas infelizmente é impossível conseguir barrar algum vazamento, porque sempre voltará a acontecer. O que tem sucesso sempre será copiado. Eu vejo vazamentos como publicidade gratuita, já que nunca vão conseguir vazar o atendimento pessoal que entrego a todos meus fãs no canal e os vídeos personalizados que faço. Duvido eles vazarem um vídeo onde eu digo o nome deles", diz ela, que garante já ter conquistado seu primeiro milhão com o OnlyFans.