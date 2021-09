Bivolt - Luq Dias/Divulgação

BivoltLuq Dias/Divulgação

Publicado 23/09/2021 19:46

Como sugere o título, 'Eu & Tu!' - novo single da rapper Bivolt em parceria com Emicida - apresenta uma temática romântica e traz os artistas de São Paulo compondo e rimando juntos pela primeira vez. Narrando cenas cotidianas de um relacionamento em uma verdadeira lovesong contemporânea - estilo pouco navegado por Emicida em sua trajetória -, a faixa já está disponível a partir de sexta-feira (24) em todas as plataformas de áudio. A canção chega ainda com um videoclipe e traz uma curiosidade: a colaboração inédita entre os rappers - tanto na produção da faixa quanto do audiovisual - foi toda realizada de forma remota, com Bivolt em São Paulo e Emicida em Portugal, onde ele está passando uma temporada para realizar uma residência artística. Segundo Emicida, 'Eu & Tu!' marca um encontro que 'precisava acontecer'.

"Fui em um show da Bivolt em março de 2020. Eu fiz um show da turnê AmarElo em Niterói e acabei dando um pulo para ver o dela, que tinha acabado de lançar um disco também. E talvez tenham sido os resquícios dessa lembrança que me conectaram com ‘Me Salva’, som que ela lançou nesse meio tempo. Agora, quando começamos a ver uma luz no fim do túnel da pandemia, colaborar em uma música da Bivolt parece como algo que precisava acontecer, ainda mais podendo cantar sobre afeto", diz o artista.