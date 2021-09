Berri, ex-coreógrafo da Xuxa, posa com ex-paquitas - Reprodução de internet

Publicado 23/09/2021 19:27 | Atualizado 24/09/2021 06:07

Oswald Berry, antigo coreógrafo do 'Xou da Xuxa' morreu. A notícia foi dada pela ex-paquita Andréa Veiga em seu perfil no Instagram: "Acabei de saber da passagem do Berry. Ele foi nosso coreógrafo por muitos anos ! Era do Uruguai! Que ano difícil! Essa foto foi tirada na Espanha, onde gravamos por um mês! Vai com Deus amigo!".