Novo contratado da Kondzilla Records e Voz da Favela Records, MC Rubio participou das gravações no set de trabalho da DJ Re24K. Além do funkeiro, participaram do projeto o MC M10, conhecido como Formiga na série 'Sintonia', da Netflix, NGKS, entre outros representantes da pesada do funk nacional. "Foi um trabalho maravilhoso. Amei participar, de poder reencontrar os amigos e ser feliz cantand", disse Rubio, que avisou ter vários hits para soltar em breve nas plataformas digitais. Uma das músicas é um trap feat com Sartori MC.