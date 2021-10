Andressa Urach e Thiago Lopes estão tentando se entender - Reprodução Internet

Publicado 30/09/2021 18:16 | Atualizado 30/09/2021 18:29

A novela com troca de acusações entre Andressa Urach e Thiago Lopes ganhou mais um capítulo na tarde desta quinta-feira (30). Depois de ter a anunciado que os dois estavam tentando se entender, o oficial da Justiça fez novo desabafo nas redes sociais sobre a relação do ex-casal. "Sempre quis que Andressa fosse independente. Eu era o maior incentivador para a criação da loja on-line e do salão. Mas, Andressa nunca termina o que inicia. Ela sempre falou que queria ser dependente de mim. Os merchans eram negociados por mim para Andressa. O dinheiro sempre caiu na conta dela. Nunca faltou", começou Thiago.

"Quando eu conheci Andressa, a vida dela estava totalmente desorganizada. Carro com IPVA sem pagar, inúmeras multas, sem revisão, título de eleitor cancelado, dívidas com cartões de crédito e passaporte de Arthur vencido. Tomavam água de uma caixa que estava imunda e não tinham hábitos de higiene bucal. Paguei multas, IPVA, fiz revisão do carro, regularizei o título e , hoje, ela não tem dívidas graças o controle financeiro que a orientei. Arthur está com passaporte regularizado e caixa de água nova na casa, que ainda estávamos reformando. Proporcionei planos de saúde para Andressa e Arthur e eles ainda estão ativos. Nunca agredi Andressa verbalmente ou fisicamente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa improvável de cometer tais atos. Sempre aconselhei a Andressa a não postar tudo da vida dela nas redes sociais para termos a nossa privacidade. Ensinei a escrever e falar corretamente", assume Thiago.

Ele voltou a falar sobre as escolhas da ex-mulher. "Ela sempre teve opções na vida, sempre teve pessoas genuínas dispostas a ajudá-la, mas ela escolheu o pior caminho. Sim, ela escolheu. Não era o único caminho", observou Thiago que terminou o desabafo com um provérbio: "A mulher sábia edifica a sua casa, mas insensata derruba com as próprias mãos".