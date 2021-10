Léo Santana - Reprodução

Publicado 30/09/2021 17:50

Léo Santana está babando pela filha recém-nascida, Liz. O cantor contou em seu Instagram que já deu o primeiro banho e trocou a primeira fralda da menina, fruto de seu casamento com Lore Improta. A garotinha nasceu no último domingo (26), em Salvador, na Bahia.

"Onde estou? No quartinho de Liz. Hoje foi a primeira vez que eu dei banho em minha pequena Liz. Primeiro banho dela. Também troquei fralda - na verdade não troquei, apenas tirei a suja. Ainda bem que só tinha uma 'frepinha' (sic) de cocozinho. Agora a Neni [Lore] está aqui no quartinho dela dando de mamar", contou o papai orgulhoso, dizendo que fez um bom trabalho. "Me saí bem. Tive o apoio da esposa".