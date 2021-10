Post da mulher de Mussunzinho - Reprodução

Publicado 30/09/2021 15:52 | Atualizado 30/09/2021 16:43

O clima está pesado na casa de Mussunzinho. Nesta quinta-feira (30), o ator pode ser o segundo eliminado de 'A Fazenda 13' e a coluna soube que a irmã do peão, Lilian, não gostou nada de ver uma postagem da cunhada, Karoline Menezes, nas redes sociais. A mulher de Antônio Carlos publicou uma foto pedindo votos para a permanência do companheiro no reality rural da RecordTV e ainda marcou o arroba da gráfica, que só deu um pequeno desconto na hora da compra de camisas. Foram quase 100 camisas vendidas para a família e amigos de Mussunzinho e na cabeça de Lilian, marcar a empresa deveria ser pela gratuidade na negociação.

Tem mais: Lilian também não entendeu o motivo de Karol ter aparecido de costas no clique deixando o bumbum em evidência na postagem por conta da calça de ginástica. Ela confidenciou para os mais próximos que a impressão que fica é que a mulher de Mussunzinho está querendo aparecer mais do que o próprio ator pela participação na atração. Xi!