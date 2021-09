Ludmilla é uma das cantoras a se apresentar no Prêmio Sim à Igualdade Racial - Reprodução

Ludmilla é uma das cantoras a se apresentar no Prêmio Sim à Igualdade RacialReprodução

Publicado 30/09/2021 12:45

Ludmilla anunciou que sua turnê de pagode, 'Numanice', já tem uma data para iniciar. Dia 13 de novembro, a cantora vai colocar seu gogó pra jogo em um show presencial para estreia da turnê no Rio de Janeiro. O primeiro show acontecerá no dia 13 de novembro, no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O segundo show também já tem data marcada para o dia 4 de dezembro, no Campo de Marte, em São Paulo. As vendas dos ingressos começam na primeira semana de outubro e em breve novas datas em outros estados serão divulgadas.



“Não via a hora de poder cantar os sucessos do 'Numanice' por todo o Brasil. Quando o projeto foi lançado, o público ficou doido pela turnê e os contratantes já queriam reservar datas até para 2023. Tenham certeza que todo esse clima leve e divertido do Numanice será reproduzido em shows inesquecíveis”, diz Ludmilla



Em janeiro de 2021, Ludmilla abriu o ano em grande estilo e lançou o projeto 'Numanice Ao Vivo', todo gravado ao ar livre direto do cenário do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Ela levou a vibe solar, com vários convidados, incluindo Thiaguinho, Bruno Cardoso, Vou Pro Sereno e Di Propósito, além do rapper Orochi, que já na primeira semana alcançou números superlativos para o segmento: mais de 25 milhões de streams nas plataformas digitais. Hoje, o projeto já acumula mais de 300 milhões de plays nas plataformas digitais e se tornou um absoluto sucesso no segmento.