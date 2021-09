Nego do Borel em "A Fazenda" - Reprodução da TV

Publicado 30/09/2021 09:53 | Atualizado 30/09/2021 09:55

Parece que a conturbada passagem de Nego do Borel pelo reality 'A Fazenda', da Record, não o abalou tanto como a maioria do público acredita. Depois de despertar o ranço de participantes que ainda estão confinados, o cantor foi expulso por conta da acusação de estupro contra sua colega de confinamento, Dayane Mello.

Mas quem pensa que após todo o bafafá ele tomou trauma de se expor em reality show, está enganado. Ao ser questionado por seus seguidores no Instagram se toparia participar do 'BBB 22', Nego não titubeou: "Tem dúvida? Alô, Boninho", escreveu ele, que ainda marcou o perfil do Big Boss em sua publicação.