Léo Santana - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2021 09:29 | Atualizado 30/09/2021 09:31

Léo Santana foi condenado a indenizar um casal de fãs por causa de uma confusão em show realizado por ele em Guarapari, no Espírito Santo, na Arena Pedreira, ainda em 2018. A condenação é em primeira instância e deve custar R$ 35 mil por danos morais.



No dia em questão, Léo Santana iniciou o show com oito horas de atraso, causando revolta no público. Em meio ao ocorrido, ele chamou o personal trainer Maurício Camargo a subir no palco de maneira ríspida. "Me respeita, vagabundo. Vem aqui em cima falar", teria dito o artista, interrompendo uma música da apresentação. O processo aponta que o personal chegou a ser agredido pela equipe de Léo Santana e pelos funcionários da casa de shows. A mulher dele, Mariana Sena, também teria sofrido violência no local.

As informações são do Diário do Nordeste.