Advogada foi alvo de críticas pela roupa usada em audiência remota e ostentação - Reprodução

Publicado 30/09/2021 05:34

Depois de ficar uma semana com o Instagram suspenso, a advogada Deolane Bezerra, viúva do funkeiro MC Kevin, recuperou sua conta, que tem mais de 10 milhões de seguidores. A derrubada temporária da conta aconteceu depois de Deolane criticar Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) , que regulamentou e proibiu a ostentação na web por parte dos advogados.