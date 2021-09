Andressa Urach e Thiago Lopes - Reprodução

Andressa Urach e Thiago LopesReprodução

Publicado 30/09/2021 11:46

Depois de ser acusado de cortar o plano de saúde da ex-mulher, Andressa Urach, que está gravida, e de ameaçá-la, o empresário Thiago Lopes revelou nesta quinta-feira (30), que os dois começaram a conversar para se acertar.

No entanto, apesar de darem os primeiros passos para voltarem às boas, os dois não devem reatar o casamento. "Estamos nos entendendo, mas não ficaremos juntos. Prestarei todo auxílio que ela precisar", disse o empresário no Instagram.

Nesta quarta-feira (29), Andressa Urach expôs conversas de WhatsApp com o ex, em que ela afirma que entre os motivos do término está a descoberta de uma traição da parte dele. A troca de mensagens mostrava ainda uma ameaça de Thiago, que dizia que Andressa ainda não tinha conhecido sua fúria e que por isso ela não deveria nem voltar pra casa.