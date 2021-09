Nas Maldivas, influenciadora se desespera ao ver tubarão vindo em sua direção - Reprodução Instagram

Nas Maldivas, influenciadora se desespera ao ver tubarão vindo em sua direção Reprodução Instagram

Publicado 30/09/2021 11:00

A influenciadora digital, Ingrid Ohara, passou um verdadeiro 'perrengue chique' durante sua estada nas Ilhas Maldivas. Ela tomava banho de mar enquanto gravava stories para seu Instagram quando, sem que ela percebesse, um tubarão começou a se aproximar do local onde ela estava. Ingrid conseguiu sair da água a tempo após uma hóspede do bangalô ao lado do seu tê-la avisado sobre a aproximação do animal.

"Do nada brotou um tubarão. Eu tava gravando vídeo. Se não fosse a moça do quarto do lado eu nem saberia que ele tava vindo na minha direção", conta a influencer, que continuou narrando o episódio enquanto filmava o tubarão passando bem a sua frente. "Gente, eu tava ali no meio e o tubarão veio aqui. Olha meu chinelo, larguei tudo. Eu tava gravando os stories e aí veio o tubarão. A mulher do outro lado que veio me avisar. Thank you very much (muito obrigada)", agradeceu ela à hóspede.

Em tom de bom humor depois de passar muito nervoso, Ingrid cogitou um motivo para que o animal pudesse ter se aproximado dela. "Eu tô naqueles dias (menstruada), né? Será que foi isso que atraiu o tubarão? Mas eu tô usando OB", supôs.