Cristina MendonçaDivulgação

Publicado 30/09/2021 14:01

Musa do Botafogo e digital influencer, Cristina Mendonça faz diversas campanhas na Itália, onde mora atualmente. Ela já foi até capa de revista no país. Mas, segundo ela, a vida de modelo não é só glamour. Cristina revela ter recebido propostas tentadoras em troca de sexo.

"Na minha última ida a Dubai me ofereceram um Porsche Cayenne por um final de semana na casa de um Sheik com suas três mulheres e filhos, porque pra eles isso é normal. Resumo da ópera: eu continuo sem carro e andando de Uber", brinca.

Além do assédio, Cristina relata que já foi discriminada e até pensou em desistir da carreira de modelo. "Em todo lugar do mundo a gente sofre esse tipo de preconceito. Mas aqui na Itália eu nunca sofri esse tipo de preconceito. Eu sofri, sim, racismo no começo da minha carreira. Cheguei até a desistir de tudo, mas graças a Deus eu sou uma pessoa forte e isso não me abala mais", finaliza.