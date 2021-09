Luciana Gimenez está namorando o empresário Renato Breia - reprodução Instagram

Publicado 30/09/2021 13:50 | Atualizado 30/09/2021 14:02

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu que Luciana Gimenez tem um novo amor. Após colocar um ponto final no relacionamento com o empresário carioca Eduardo Buffara, a apresentadora da RedeTV! agora está namorando um empresário do mercado financeiro chamado Renato Breia. O rapaz é economista e especialista em investimentos.

Segundo esta colunista apurou, os dois se conheceram durante uma viagem à Europa e estão há cerca de dois meses juntos. Até o momento o casal não abriu o relacionamento publicamente, mas já circulam juntinhos por São Paulo. A coluna, que é do bem, deseja felicidades aos dois.