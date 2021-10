Tati Quebra Barraco e MC Gui - Reprodução

Tati Quebra Barraco e MC GuiReprodução

Publicado 30/09/2021 16:23

Parece que o controle entre os peões no pré-confinamento de 'A Fazenda 13' não foi tão rígido assim por parte da direção do programa. Em conversa com MC Gui e Victor Pecoraro, Tati Quebra Barraco insinuou que uma das regras da atração foi quebrada. Segundo a funkeira, Medrado contou para todo mundo que Sthe Matos iria entrar na atração, já que teria conversado com ela por mensagens. 'A Medrado falou que a Sthe a chamou no direct e contou que estava confinada também no hotel. Se é uma coisa que você não pode falar nem para a tua família, como você chama um amigo no direct e conta? É uma coisa que poderia prejudicar uma e prejudicar a outra. Durante a festa, ela falou pra mim 'ela vai entrar' e eu fiquei meio duvidosa. Como a Medrado sabia que a Sthe iria entrar se tinham quatro pessoas disputando uma vaga?", disparou.

MC Gui acabou opinando. "Você vai entrar, tudo bem. Agora criar grupinhos de amizades antes do confinamento, é fogo".