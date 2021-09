Marquês - Fernando Bueno

Publicado 30/09/2021 14:20

Neste domingo (3) tem estreia do 'Canta Comigo Teen', na Record TV. Jurado do programa desde sua primeira temporada, Marquês falou sobre a importância do espaço para novos talentos e a experiência de estar no júri da atração.

"Ser jurado de um programa tão grandioso quanto o Canta Comigo Teen é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma imensa responsabilidade. Como cantor e apresentador, conheço bem o encantamento que o palco traz ao nosso coração, mas também sei que nem todos os dias estamos 100% para aquele desafio. Julgar com técnica e com o coração é o grande desafio. Estamos diante de crianças e adolescentes que sonham com um ofício maravilhoso, que é cantar. É preciso cuidado para julgar. Sempre digo aos candidatos: cantem com sua alma, encantem o máximo de corações que puderem. A competição existe no papel, mas é ali, ao vivo, no ato da sua apresentação, que a magia acontece. Viva com amor esse momento", aconselhou o músico.