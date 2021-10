Erlan Bastos - Divulgação

Publicado 30/09/2021 18:11 | Atualizado 30/09/2021 18:12

O jornalista Erlan Bastos, que comanda o Balanço Geral CE na TV Cidade, afiliada da Record TV no Ceará, foi afastado de suas funções na tarde desta quinta-feira (30). O comunicador amanheceu com febre e tosse e recebeu a notícia de que uma colega de trabalho com quem teve contato testou positivo para o novo coronavírus.



Por precaução, a Record TV preferiu que o apresentador ficasse isolado até que ele possa fazer novos testes para confirmar se está ou não com Covid-19. Caso os resultados sejam negativos, Erlan voltará ao comando do programa na segunda-feira (4). É importante lembrar que o comunicador é o responsável por colocar a TV Cidade na liderança no estado no comando do programa policial.

VACINA

O jornalista Erlan Bastos tem bronquite asmática e já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. O apresentador está em casa, de repouso, e passa bem. Mayara Lorena, que apresenta o quadro 'Hora da Venenosa' ao lado de Bastos, também foi afastada pelo mesmo motivo.