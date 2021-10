Pelé - Reprodução

Publicado 30/09/2021 18:21 | Atualizado 30/09/2021 18:40

Um mês depois de ser internado, Pelé recebeu alta e deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (30). O boletim médico divulgado pelo hospital informa também que o Rei seguirá em quimioterapia após a retirada do tumor no intestino.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na manhã desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 04 de setembro", diz a nota da assessoria do Albert Einstein.

Pelé voltou para a sua casa no Guarujá, na Baixada Santista, e no próximo dia 23 ele irá completar 81 anos. "Quando o caminho é difícil, comemore cada passo da jornada. Concentre-se na sua felicidade. É verdade que eu não posso mais pular, mas nestes últimos dias, eu tenho dado socos no ar mais vezes que o normal. Estou muito feliz de estar de volta a minha casa. Quero agradecer a toda equipe do Hospital Albert Einstein, que fizeram a minha estadia prazerosa, com um acolhimento humano e muito carinhoso. Obrigado também a todos vocês, que de longe, fazem a minha vida completa com tantas mensagens de amor", escreveu o ex-jogador.