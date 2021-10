Henrique Sathler, Cida Cabral e Hugo Gross - Divulgação

Publicado 01/10/2021 02:00

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em espetáculos do Rio de Janeiro tem realizado várias iniciativas em prol da categoria. Nesta semana, a entidade lançou a campanha 'SATED-RJ Alimenta a Arte' para arrecadar mantimentos e minimizar os efeitos da pandemia sobre os artistas e técnicos. Com teatros e casas de espetáculos fechados, muitos profissionais estão em situação de vulnerabilidade e passando por dificuldades.

Sob gestão do presidente do Sated, Hugo Gross, a campanha também abraça o Retiro dos Artistas. Com 50 residentes, o local, serve como casa de repouso para artistas na chamada terceira ou boa idade. Entre seus ilustres moradores, têm nomes como José Cândido Maia Alves, o J. Maia que, atualmente com 80 anos, possui sólida carreira de cenógrafo teatral no país e o mundo, Jaime Leibovitch de 73 anos, ator com 40 anos de carreira e fez sua última atuação na novela '"Amor de Mãe', na Globo, e Leny Andrade, 78 anos, diva do jazz e uma das maiores intérpretes do gênero do nosso país.

"Diante do atual cenário, o SATED resolveu não ficar de braços cruzados. Resolvemos organizar uma forma de ajuda que atingisse a todos e aí criamos essa campanha com cadastramento dos associados que necessitam de cestas básicas. Em quatro dias tivemos mais de duas mil pessoas inscritas em situação de vulnerabilidade. Em contrapartida a campanha 'SATED-RJ Alimenta a Arte' necessita de arrecadação para que se possibilite a compra ou doação desses alimentos. Esperamos que mais empresas, empresários e pessoas da sociedade nos ajudem", explica o diretorr Henrique Sathler.

Fundado em 1918, atualmente sob a presidência do ator Stepan Nercessian e administrado por Cida Cabral, o Retiro dos Artistas sobrevive desde a sua fundação através de doações. Além de tratamento médico e atividades recreativas, o local serve cinco refeições diárias aos seus moradores. Para Cida toda ajuda é bem vinda. "A ajuda do SATED-RJrj com essas cestas é muito importante, pois esse ano essa é a segunda ajuda em cestas básicas", admite Cida.