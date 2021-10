Ferrugem - Marcos Hermes

Publicado 06/10/2021 05:00

Recentemente, Ferrugem encerrou com maestria a temporada de apresentação do TVZ, além de ter atingido a marca de três bilhões de streamings nas plataformas digitais. Agora, para dar sequência na carreira, o artista libera, na próxima sexta-feira, o single 'É Dor Que Não Passa', a primeira faixa de seu projeto audiovisual de sucesso, 'Ferrugem Em Casa'. A música estará disponível em todas as plataformas digitais e também contará com um videoclipe, no Youtube, que será liberado no mesmo dia.