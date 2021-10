Antônio Zeni e Edu Moscovis - Divulgação

Publicado 06/10/2021 05:00

Antônio Zeni é gaúcho de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tem 14 anos e estreia sua primeira obra no streaming interpretando João Havelange, na fase juvenil, na segunda temporada da série 'El Presidente: Jogo da Corrupção'. O projeto tem criação e direção de Armando Bó e está sendo filmando no Uruguai. Na série, ele contracena com atores consagrados como Edu Moscovis, Paliana Alleixo, Dudu Wasteg, Isadora Ferrite, Bruno Bebianno, Guilherme Prattes, entre outros.

“Ter participado da segunda temporada de 'El Presidente: Jogo da Corrupção', da Amazon, foi incrível. Uma experiência única que vou levar para a vida toda. Ter ido gravar no Uruguai foi diferente. Estar fora de casa, longe da família e amigos foi estranho, porém, muito bom por ter conhecido pessoas novas e ter aprendido tanto com elas. Fazer parte de um elenco tão talentoso e ter a oportunidade de conviver, trocar experiências, ouvir dicas e conselhos foi um grande presente. Tentei absorver o máximo de conhecimento que pude durante os 20 dias que fiquei no Uruguai", conta o jovem artista, que começou a se interessar pela carreira de ator aos 7 anos.

Zeni é só elogios ao seu colega de cena, o veterano Edu Moscovis: "Ele era muito simpático e engraçado, um cara muito gente boa. Sempre incentivando e elevando a energia do elenco, fazendo a gente dar risadas e se divertir. O Du é uma grande inspiração para atores mais jovens como eu", finaliza.