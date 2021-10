Luiz França e Maria Melilo - Reprodução

Publicado 06/10/2021 05:00

Maria Melilo assumiu o namoro com o humorista e ator Luiz França. Recentemente, os dois viajaram juntos para Recife, onde ele foi fazer uma apresentação de stand-up comedy e lá decidiram tornar público o romance. Campeã do 'BBB 11', Maria, que tem um um histórico de relacionamentos com homens mais velhos, dessa vez se envolveu com uma pessoa de idade próxima. "É uma companhia que me faz bem e estamos muito felizes", disse à coluna.



Maria e Luiz conheceram em junho, quando a atriz participou do podcast de Sérgio Mallandro, 'Papagaio Falante', que ele também apresenta.