Alexandre Barillari com Jackson Antunes nos bastidores de 'Nos Tempos do Imperador'Reprodução

Publicado 06/10/2021 05:00

Depois de 10 anos na RecordTV, Alexandre Barillari está de volta à Globo. O ator foi escalado para interpretar um jovem artista plástico na novela 'Nos Tempos do Imperador'. Prudêncio se voluntaria no exército da tríplice aliança pra acompanhar as batalhas da Guerra do Paraguai através dos seus traçados e esboços. O ator, que mantém uma casa em Petrópolis, visitou o Museu Imperial e até conversou com historiadores para compor o personagem. De tantas idas ao local, ele ganhou um jogo de louças dos funcionários do espaço cultural da cidade serrana.