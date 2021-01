Apoiadores de Trump invadem Capitólio após confronto com a polícia AFP

Por Luarlindo Ernesto

Publicado 09/01/2021 06:00

Tava eu quietinho, aqui na caverna com nova internet, quando vi as cenas da invasão do Parlamento pela tv. Larguei o baú onde guardo algumas lembranças, de onde retiro histórias para contar, e tentei prestar atenção nas imagens que passavam. Será que é na Venezuela? Guatemala ? Peru ? Chile? Argentina? Notei as bandeiras norte-americanas - até as dos Confederados ! - e quase não acreditei. Washington, DC . É algum filme de terror, daqueles tipo "A Invasão da Casa Branca" ? Caramba, eram cenas reais.

Aumentei o volume do som, fechei o baú e decretei silêncio total na caverna. Tiros, porradas e bombas. Gente ferida, gente presa, gente pulando telhado e muros, correria, sessão solene no Capitólio interrompida, deputados e senadores sendo escondidos. cacetada, isso é coisa de comunistas! Ou da extrema direita? Agentes infiltrados da KGB ou da Coréia do Norte? Quiçá do Irã?

Um repórter norte-americano vai narrando o impossível e explicando o inexplicável. "O presidente está na Casa Branca, vendo as cenas pela tv. O povo aguarda que ele impeça seus correligionários de avançarem. Ou que recuem e saiam do prédio". Que nada. Passaram minutos, horas até. Nada do Trump dar as caras e pedir ordem na zona. Bem mais tarde, pelo twitter, ele botou mais lenha na fogueira. Depois, bloquearam as redes sociais dele. O cara tá ensandecido e se recusa a largar o brinquedinho, a maleta dos códigos de lançamento dos mísseis nucleares. Não quer passar o bastão na tão badalada nação da democracia.

Ih, tô desconfiado que tem gato na tuba...Será que vão pedir o impeachment dele ? Dei uma girada no controle da tv, para saber da repercussão do caso pelo mundo. Caramba, até no Myanmar, mas somente na capital, Nepiedó, passavam as imagens. Imaginei que Trump não estava tão puro. Ele deve ter tomado algo diferente nesses dias após a eleição norte-americana.

E, foi aí que lembrei de uma história do início dos anos 1940. Hitler, ainda sem mostrar decadência física e mental, andava serelepe nos territórios ocupados na Europa. As más linguas informavam pela Rádio Corredor, que o ditador era fanático na anfetamina Pervitin, que causava resistência física e aumentava o furor. Diziam, até, que o medicamento era distribuído aos soldados na linha de frente, principalmente nos que estavam se danando na invasão em Stalingrado, na Rússia, nas margens do congelado Rio Volga. É, mas não acho que deu muito certo.

E, lembrei também, da Venezuela, Chile, Argentina, Paraguai, e no senador Moura Andrade, então presidente do Congresso brasileiro, quando declarou vaga a Presidência da República, em 1964, quando Jango, o presidente, estava no Rio Grande do Sul. E, amigas e amigos, fui lembrando e fui lembrando, e fui lembrando...Logo hoje, que eu pretendia contar uma história do aterrado do Flamengo, acontece a encrenca em Washington. Mas, vou contar depois.

O furdunço dos norte-americanos respinga aqui, para nós, os primos pobres do Sul. Podem ver que o dólar já balançou. Isso tem tudo a ver com a balança comercial, o preço da gasolina, do gás, da banana e até dos ovos. Ah, do uísque, também. A bolsa de lá está em alta. Cuidem-se.