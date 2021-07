Projeção da estação Gávea do metrô, na Zona Sul, quando finalizada - Reprodução

Projeção da estação Gávea do metrô, na Zona Sul, quando finalizadaReprodução

Publicado 26/07/2021 05:00

O início da carreira política de Eduardo Paes foi marcada pela influência de seu guru na época, o então prefeito César Maia, que por 12 anos comandou a cidade do Rio de Janeiro. Após o sucesso parcial da implantação do programa de urbanização de comunidades pobres, Favela-Bairro, Maia passou a ser cobrado sobre os futuros investimentos a serem feitos na Zona Sul da capital. E, de fato, também foi realizada a modernização dos espaços de bairros considerados mais nobres. Passados tantos anos, o atual prefeito Eduardo Paes está atento, primeiro, em sanear as contas, preparar o caixa e partir para investimentos que qualifiquem melhor sua avaliação junto ao eleitor, depois resolver os gargalos. Mas sem esquecer seus eleitores de classe média.





ESTAÇÃO DA GÁVEA



Entrou no radar do prefeito completar o legado olímpico brasileiro. Cinco anos após os jogos, a obra do metrô da Gávea, por exemplo, permanece inacabada. A conclusão da estação Gávea, na Zona Sul, também era uma das promessas para os jogos. A obra não andou. Para mudar esta realidade, o Governo do Estado entrará junto nesta grande frente e aguardará interessados em concluir a construção. A licitação para elaboração de estudos e projeto da consolidação estrutural da estação Gávea do metrô tem prazo previsto para a entrega da documentação exigida no edital até o dia 23 de agosto. Feito isso bastará a contratação do plano executivo e das obras. Para o corretor Eugênio Bessa, da Bessa Consultoria Imobiliária, "os imóveis se valorizariam muito. A Gávea é um bairro com sistema de transporte deficiente e com muitos problemas".

Após denúncia de abuso sexual

Deputada Mônica Francisco (PSOL) - Reprodução

Deputada Mônica Francisco (PSOL)Reprodução

Publicidade

A deputada estadual Mônica Francisco (PSOL) criticou veto integral do governador Cláudio Castro ao projeto de lei que tinha objetivo de garantir exclusividade de agentes femininas em unidades do Degase. "Vamos lutar pra derrubar esse veto na Alerj e garantirmos os direitos dessas adolescentes", disse.

Fiscalização em hospital

Publicidade

Vereador e youtuber Gabriel Monteiro (PSD) visitou o Hospital Municipal Souza Aguiar para verificar condições do local. O parlamentar acionou o Ministério Público, ao encontrar irregularidades como pacientes esperando atendimento no chão, ausência de médicos para atendimento e irregularidades em folhas de ponto.

Recenseamento em favelas

Publicidade

De autoria do deputado Waldeck Carneiro (PT), foi sancionada lei que autoriza o Governo do Estado a efetuar recenseamento dos equipamentos públicos e privados das áreas de educação, saúde, ciência e tecnologia, esporte e lazer, cultura, assistência social, segurança pública, transportes e defesa civil em favelas.