Para o deputado Paulo Ganime, provedores de internet não devem ser responsabilizadosCleia Viana/Câmara dos Deputados

Publicado 03/09/2021 05:00

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados rejeitou o Projeto de Lei 2498/15, segundo o qual provedores de acesso à internet deverão manter, em conjunto ou separadamente, pelo menos um centro de atenção a usuários compulsivos em cada estado onde atuem. Segundo a Agência Câmara de Notícias, o colegiado acolheu o parecer do relator, deputado Paulo Ganime (Novo). “Dados evidenciam que o brasileiro passa grande parte do dia conectado à internet, trata-se da oferta de serviço cuja demanda é crescente”, observou. Segundo o relator, não há na legislação atribuição de responsabilidade objetiva que enseje a reabilitação de quem sofreu algum prejuízo em decorrência de uso abusivo de produto ou serviço fornecido licitamente. Desta forma, não é razoável responsabilizar provedores de internet pela educação dos usuários. “Esse tipo de iniciativa não se observa em nenhum setor econômico”, afirmou Paulo Ganime. “Empresas automotivas não são obrigadas a educar motoristas, empresas de bebidas alcoólicas não são responsáveis por orientar os cidadãos a serem parcimoniosos no consumo, e assim por diante”, comparou o relator.



USO COMPULSIVO



O texto rejeitado altera o Marco Civil da Internet. Pela proposta, os centros de atenção mantidos pelos provedores deverão orientar as pessoas sobre o uso de internet e das redes sociais de forma controlada e moderada. Entre outros pontos, a proposta exige a oferta de técnicas para reconhecimento de potenciais benefícios e malefícios dessas práticas; para identificação das principais condições que levam ao uso compulsivo; e para o enfrentamento de ansiedade, depressão, solidão, estresse e outras situações adversas. "É impressionante o crescimento da dependência de acesso à internet e suas aplicações", disse o autor da proposta, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). "Especialistas já vislumbram como absolutamente necessária a expansão na classificação das doenças para caracterizar tão forte dependência", alertou. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Investimentos esportivos

Deputada Mônica Francisco (PSOL)Reprodução

A deputada Mônica Francisco (PSOL) analisou os investimentos no esporte no estado do Rio. Um dos pontos destacados pela parlamentar é que "48,92% são destinados para a realização do 'RJ Mais Esporte', um programa que favorece as Organizações Sociais, ou seja, a iniciativa privada. Enquanto isso, quadras, equipamentos esportivos públicos, praças e áreas de lazer estão abandonados", disse Mônica.

Violência contra a mulher

Guardas municipais de Tanguá receberam treinamento para atuar em casos de violência contra mulher. "A possibilidade da mulher ter o primeiro acolhimento pela guarda municipal será um grande avanço para a luta contra a violência a mulher. Trabalharemos para tirar a mulher que sofre violência de uma situação de risco", disse a secretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, tenente Thaynã Freitas.