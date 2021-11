Vereador Tarcísio Motta - Renan Olaz/CMRJ

Vereador Tarcísio MottaRenan Olaz/CMRJ

Publicado 16/11/2021 16:50

O vereador Tarcísio Motta (PSOL) vai tratar de uma pauta diferente logo mais, nesta terça-feira (16). Ele vai trocar o terno de vereador pelo jaleco de educador para dar um aulão aos candidatos do Enem em seu canal do Youtube.

Momentos marcantes na história do Brasil estão na ementa do encontro com o professor licenciado do Colégio Pedro II: Independência, Primeira República e Era Vargas.

“Sendo processos de ‘transição pelo alto’, cada uma dessas passagens guarda elementos de manutenção de estruturas de poder que interessavam às classes dominantes. Mas é um equívoco considerar que as classes populares estavam apenas assistindo a esses processos. Elas atuaram e interferiram no curso da história”, diz ele, dando uma pincelada do que vem por aí.