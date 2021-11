Publicado 17/11/2021 07:00

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lança hoje o Edital Cultura Inclusiva nas Redes, que vai contemplar 300 produções culturais de pessoas com deficiência, com um prêmio de R$ 5 mil cada. Para concorrer, é preciso ter mais de 18 anos e, pelo menos, um ano de atuação na área. As inscrições começam no próximo dia 3 e vão até o 17 de janeiro, pela plataforma Desenvolve Cultura. Até o fim deste ano, o Pacto Cultural RJ deve investir R$75 milhões na cultura estadual.