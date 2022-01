Coleção de meia gera comparações a nazismo e a Harry Potter - Reprodução de tela

Publicado 03/01/2022 18:01 | Atualizado 03/01/2022 19:08

A nova coleção de meias de uma grande loja de departamentos está dando o que falar na internet. No Twitter, um usuário fez um post com uma imagem da peça — um par de raios, lembrando a letra "s" — questionando se ninguém percebeu algo de errado. Muitos viram no desenho uma estilização do símbolo do Esquadrão de Proteção Nazista (SS).

Nos comentários, há também quem enxergue uma relação com o logotipo da Banda Kiss e com a franquia Harry Potter — ainda mais porque outro item da coleção tem uma letra H em cada pé. A cicatriz em formato de raio na testa do bruxinho da ficção, no entanto, é em sentido oposto ao da peça de roupa.

A publicação já passa de 9 mil curtidas em pouco mais de 24h.

No site da empresa, os produtos não estão mais disponíveis para compra.

Em resposta à coluna, a loja disse que "os raios, listras e estrelas são elementos figurativos e ícones de imagem estéticos que fazem parte do lifestyle streetwear, utilizados amplamente em artigos de moda. Já a letra 'H' faz referência ao 'High School', tendência de moda College". Além disso, informou que "por respeitar a opinião dos seus clientes, a marca iniciou a retirada dos três produtos de suas lojas e e-commerce."