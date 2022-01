Secretaria de Saúde de São Gonçalo no primeiro dia de 2022 - Reprodução

Publicado 04/01/2022 07:00

Quem passou pela Secretaria de Saúde de São Gonçalo na segunda-feira (3), primeiro dia útil do ano, teve uma recepção, digamos, iluminada: as lâmpadas fluorescentes do corredor foram apagadas, dando lugar a spots coloridos colocados no chão. A pasta diz que o jogo de luzes foi para dar as boas vindas aos servidores, e que tem "o hábito de utilizar este tipo de decoração nos meses dedicados ao combate a doenças, como Outubro Rosa e Novembro Azul".