Publicado 04/01/2022 11:20

Em duas edições, nesta terça-feira (04), o Diário Oficial trouxe mudanças no comando do Detro, órgão estadual responsável pela administração dos serviços intermunicipais de transportes de cargas e passageiros.

Na presidência, a substituição foi entre delegados da Polícia Civil. Quem vai ficar no lugar de Delmir da Silva Gouvea — que já esteve à frente do Departamento Geral de Polícia do Interior — é William de Medeiros Pena Junior. Até o começo de dezembro de 2021, o novo presidente da autarquia era o responsável pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco). Foi sob a gestão de Pena que o miliciano Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, foi preso.

A vice-presidência do Detro também sofreu uma mudança, publicada em uma edição extra do DO. Sai a delegada Tercia Amoedo Silveira e, em seu lugar, foi nomeado o Major PM Marcelo Pereira Alves.