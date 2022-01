Washington Fajardo, secretário municipal de Planejamento Urbano, posta foto recolhendo lixo em Ipanema - Reprodução

Publicado 04/01/2022 14:22

O secretário municipal de Planejamento Urbano, no último domingo (2), se aventurou pela seara do colega Eduardo Cavalieri, comandante da pasta de Meio Ambiente carioca. Washington Fajardo trocou o escritório e o traje formal da rotina por uma bermuda, um tênis e um chapéu para recolher o lixo na Pedra do Arpoador, em Ipanema.



E o urbanista não economizou cliques: foram seis posts seguidos da ação em sua conta no Instagram.



Em uma das fotos, o secretário aparece posando com um saco de lixo em uma mão e, na outra, uma ferramenta para pinçar os resíduos encontrados pelo caminho. A legenda? “Sujismundos! Não passarão! #missaoarpoador”. Guimbas de cigarro, tampinhas, copos, garrafas e canudinhos foram recolhidos na “missão limpeza”.



Washington Fajardo pulou da cama cedo: às 8h53 já estava no local, pronto para começar. E adiantou: “domingo que vem tem mais”.

