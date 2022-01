O prefeito de Maricá Fabiano Horta anunciou reajuste salarial para os servidores municipais - Foto: Arquivo Mais

Publicado 04/01/2022 14:59 | Atualizado 04/01/2022 15:11

A Prefeitura de Maricá acaba de cancelar o Carnaval 2022 da cidade. O prefeito Fabiano Horta (PT) usou as redes sociais para se manifestar na tarde desta terça-feira (4). Ele levou em conta a avaliação do Comitê Epidemiológico e das autoridades sanitárias sobre os riscos do aumento de casos da nova variante Ômicron no estado. Nos comentários do post, o público elogiou a decisão.