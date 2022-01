Estrago na RJ 155, na altura de Rio Claro, no Sul Fluminense - Divulgação / DER-RJ

Publicado 11/01/2022 09:00

Do Norte-Noroeste ao Sul, passando pela Região Serrana e Costa Verde, as estradas do estado sentiram os efeitos das chuvas que vêm castigando o Rio. No domingo, o governador Cláudio Castro (PL) se reuniu virtualmente com prefeitos e secretários para criar uma força-tarefa, com o envio de equipamentos e pessoal para as áreas mais afetadas. Na quinta-feira (13), o secretário de Infraestrutura, Max Lemos, vai com sua equipe a Trajano de Moraes — uma das cidades mais afetadas pelo excesso de água, e para onde já rumam caminhões e retroescavadeiras para dar suporte e minimizar os prejuízos. A Secretaria de Cidades e o Departamento de Estradas de Rodagem trabalham em 12 rodovias estaduais, orientando motoristas e desobstruindo vias em pelo menos cinco municípios, com os operários em plantão pelo que ainda pode acontecer. Em Rio Claro, 32 barreiras caíram na semana antes do Natal — e ontem o pessoal conseguiu dar conta de fechar uma cratera formada.

Festa cancelada

Por causa do agravamento da pandemia, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, anunciou que a programação em homenagem ao centenário de Leonel Brizola foi adiada — e a convenção do partido, na dia 21, será online.

Modernização na marra

Tunico de Souza é mais um caso positivo para Covid. Refratário a novidades tecnológicas, o responsável pela nominata do PROS vai ficar uma semana fora de circulação — e ter que resolver questões partidárias à distância.

Picadinho

O evento Rio Innovation Week, que acontece entre 13 e 16/01, no Jockey Club Brasileiro, vai ter inovação à mesa: um cardápio só com alimentos de origem vegetal.

O Festival Mimo Para Crianças, em 15 e 16/01, leva 50 atividades gratuitas a diversos pontos no Rio.

O Américas Shopping faz, na quinta (13), às 19h, show com a banda Jamz, finalista do SuperStar, da TV Globo. Grátis.

Ana Tereza Basílio, Paula Menna Barreto Marques e Álvaro Ferraz lançaram, pela editora Justiça e Cidadania, o livro Coletânea de Artigos de Basílio Advogados.