O ex-secretário Estadual de Educação, Comte Bittencourt - Foto: Divulgação.

O ex-secretário Estadual de Educação, Comte BittencourtFoto: Divulgação.

Publicado 22/01/2022 11:00

O presidente estadual do Cidadania, Comte Bittencourt, garante não haver qualquer perigo de seu partido ficar sem representantes do Rio de Janeiro na Câmara de Deputados. "Temos uma nominata competitiva", diz ele. E adianta alguns nomes que devem concorrer a uma vaga em Brasília: junto com a primeira suplente de vereadora Antonia Leite Barbosa, estão os ex-prefeitos Rafael Diniz (Campos) e Rafael Tubarão (Magé), além do ex-deputado Nilton Salomão e do comentarista Ricardo Rangel, ex-Novo.